​Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России

Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную сборную. Обращение футболиста к болельщикам опубликовано на официальном сайте клуба.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.... 15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА», - говорится в обращении.

Игорь Акинфеев поблагодарил тренеров и заявил, что верит в молодых футболистов.

Игорь Акинфеев - один из самых успешных российских футболистов. Он дебютировал в сборной в 2004 году и провел за национальную команду 112 игр. В 2008 году бронзовым призером чемпионата Европы. Занимает 15-е место в списке лучших вратарей XXI века по версии IFFHS.