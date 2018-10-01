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​Комарова не может выбрать председателя депспорта Югры

В Югре до сих пор не назначен председатель департамента спорта, несмотря на то, что прошло уже более двух недель с момента теледебатов и голосования за претендентов.

В ведомстве корреспонденту siapress.ru заявили, что последнее слово за губернатором региона Натальей Комаровой. Именно она сейчас должна принять окончательное решение и озвучить его. Никто другой на это повлиять не может.

Напомним, что лидером голосования стал Михаил Вторушин, за него отдано 746 голосов. На второй позиции Виктория Прошкина (694 голоса). Закрыл тройку лидеров Игорь Крутько (410 голосов).

Исполняющая обязанности руководителя департамента спорта Софья Конух заняла седьмое место из восьми, набрав 107 голосов.

Подробней узнать о кандидатах можно по ссылке.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 66, комментариев: 0


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