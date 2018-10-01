​В Березовском районе нашли тело мужчины, который пропал вместе с депутатом райдумы Николаем Полуяновым

Спасатели Березовского района 30 сентября нашли тело пропавшего 22 сентября 26-летнего Сергея Сидорова. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Молодой человек вместе с депутатом районной думы Николаем Полуяновым Сидоровым отправился на лодке «Казанка – 5М3» из поселка Саранпауль в поселок Игрим. До места назначения мужчины не добрались.

Поиски депутата продолжаются. «За минувшие выходные обследовано пять километров береговой линии, девять квадратных километров водной акватории. В поиске использовано специальное поисковое оборудование, эхолоты», - говорится в сообщении учреждения «Центроспас-Югория».