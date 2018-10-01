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Консалтинг - бесплатно. В Сургутском районе внедрили новую меру поддержки начинающим предпринимателям

Уникальную меру поддержки субъектам малого и среднего бизнеса внедрила администрация Сургутского района.

Теперь начинающий (до года с момента регистрации) субъект предпринимательской деятельности - ООО и ИП - может воспользоваться бесплатными консалтинговыми услугами ассоциации по методическому, бухгалтерскому и юридическому сопровождению, в том числе - юридической регистрации предприятия.

Оказывать услуги в рамках партнерского соглашения буде Региональная ассоциация НКО ХМАО-Югры при поддержке администрации муниципалитет.

"Сопровождение осуществляется целый год. За это время предприниматель "встанет на ноги", научится вести бизнес. Все расходы по организации бизнеса и по своевременной и качественной сдаче отчетности берет на себя Ассоциация. А это, к слову, по среднерыночным ценам, от 30 до 50 тыс. рублей в год", - рассказала siapress.ru начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова.

О том, как стать участником этой программы, какие еще меры поддержки предпринимателей существуют в Сургутском районе и какие результаты они дают, Елена Мельникова расскажет в онлайн-эфире на портале siapress.ru на этой неделе.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 138, комментариев: 0


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