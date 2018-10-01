Сегодня в Сургуте стартует международный фестиваль искусств «60 параллель»

Сегодня, в Международный день музыки, на площадке Сургутской филармонии в 19:00 откроется VI фестиваль искусств «60 параллель». В этом году в мероприятии примут участие солисты и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Швеции, Дании, Финляндии, Фарерских островов и США.
Афиша для Сургута:
1 октября 19:00. Первым событием фестиваля станет выступление Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова (Москва).
Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6989
15 октября в 19:00. «Классика и джаз». Концерт
Даниила Крамера и Симфонического оркестра Сургутской Филармонии.
Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6990
17 ноября в 12:00. Детская
музыкальная сказка «Серебряное копытце». Ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной
(Москва).
Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6992
17 ноября в 18:00. «Я лечу над Россией...» Концерт ансамбля «Россия» им. Л.
Зыкиной.
Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6993
21 ноября в 19:00. Концертная программа «От Гершвина до Уандера». Майлс
Гриффит (вокал, США), квартет Алексея Подымкина (Москва).
Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6994
5 декабря в 19:00. Концерт на бис! «Скандинавия рядом. Музыка с другой планеты».
Группа Dánjal.
Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6995
Кстати, фестиваль «60 параллель» был признан «Национальным событием-2017» в федеральном проекте «Национальный календарь событий», инициированным Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму.