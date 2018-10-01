Сегодня в Сургуте стартует международный фестиваль искусств «60 параллель»

Сегодня, в Международный день музыки, на площадке Сургутской филармонии в 19:00 откроется VI фестиваль искусств «60 параллель». В этом году в мероприятии примут участие солисты и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Швеции, Дании, Финляндии, Фарерских островов и США.

Афиша для Сургута:

1 октября 19:00. Первым событием фестиваля станет выступление Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова (Москва).

Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6989

15 октября в 19:00. «Классика и джаз». Концерт Даниила Крамера и Симфонического оркестра Сургутской Филармонии.

Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6990

17 ноября в 12:00. Детская музыкальная сказка «Серебряное копытце». Ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной (Москва).

Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6992

17 ноября в 18:00. «Я лечу над Россией...» Концерт ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной.

Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6993

21 ноября в 19:00. Концертная программа «От Гершвина до Уандера». Майлс Гриффит (вокал, США), квартет Алексея Подымкина (Москва).

Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6994

5 декабря в 19:00. Концерт на бис! «Скандинавия рядом. Музыка с другой планеты». Группа Dánjal.

Подробности: sfil.ru/afisha/detail.php?ID=6995

Кстати, фестиваль «60 параллель» был признан «Национальным событием-2017» в федеральном проекте «Национальный календарь событий», инициированным Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму.