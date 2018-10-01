​В СурГУ пройдет Всероссийская археологическая конференция

С 1 по 5 октября в Сургутском государственном университете пройдет Всероссийская археологическая конференция «Археология Севера России: Югра – волость Новгорода Великого в XI–XV веках». Мероприятие поможет ввести в научный оборот результаты по изучению российского Севера, а также позволить определить перспективные направления научной работы в данной сфере.

«Мы рассмотрим научные проблемы археологии и истории, относящиеся к периоду первоначального взаимоотношений русских княжеств (прежде всего Великого Новгорода) и Севера Западной Сибири, – отмечает ведущий научный сотрудник СурГУ, кандидат исторических наук Георгий Визгалов. – Слушателям и участникам представят доклады об археологических памятниках Севера Западной Сибири XII–XV веков, при раскопках которых были найдены артефакты, свидетельствующие о торговых связях с Новгородом Великим и о проживании выходцев с Русского Севера на территории Югры».

Конференция пройдет в рамках реализации научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», который реализуется округе с 2016 года.