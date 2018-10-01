​Администрация Нижневартовска объявила о конкурсе на эскизный проект детского технопарка «Кванториум»

Администрация Нижневартовска объявила о проведении закрытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект детского технопарка «Кванториум», который планируют построить в городе. Конкурс продлится до 31 января 2019 года. Участниками станут профессиональные объединения, обладающие высоким уровнем в области проектирования социальных объектов.

«Победитель приобретает исключительное право на результат своей интеллектуальной деятельности и имеет полное преимущественное право на дальнейшую разработку проектно-сметной документации объекта на основании заключенного с ним соответствующего контракт в установленном законодательством порядке», — отмечает пресс-служба администрации.

По предварительному плану технопарк разместится в квартале 21 Восточного планировочного района Нижневартовска на пересечении улиц Ленина и Ханты-Мансийской.