Югорчан проверят на болезни сердца и научат правильно питаться в рамках акции Минздрава #ДоброВСело

В Югре до 22 октября проходят мероприятия в рамках Всероссийского проекта Минздрава РФ #ДоброВСело. В акциях примут участие медицинские работники, добровольцы общественного движения «Волонтеры-медики», школьники, а также активисты общественных объединений округа.

Жителям округа расскажут о правильном питании и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, желающим будет предложено пройти скриннинговые исследования, диагностику давления и ЭКГ. «Волонтеры-школьники примут участие в улучшении эстетического состояния фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и облагораживании прилегающих территорий», — отмечает пресс-служба департамента здравоохранения округа. По итогу мероприятия добровольцы вручат заведующим пунктами таблички «Этот ФАП сделали лучше волонтеры».