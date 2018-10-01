​В Нижневартовском районе столкнулись грузовик и автобус, пострадали семь человек // ВИДЕО

Утром в воскресенье, 30 сентября, 34 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный» в столкновении автобуса МАЗ и грузовика МАЗ пострадали семь человек.

61-летний водитель автобуса, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовику. В ДТП пострадали виновник аварии и шесть пассажиров автобуса.

«В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.



Всего за минувшие выходные, по данным окружного УГИБДД, в округе произошло 26 автоаварий, в которых два человека погибли и 34 получили травмы.

Смертельное ДТП случилось на улице Маяковского в Сургуте. 28 сентября в 22.20 напротив дома № 16 20-летний мужчина за рулем «Лады» сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался в больнице.

Ночью 29 сентября в на 89 км автодороги «п.Стрежевой - п.Вах» 27-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, не справился с управлением, машина перевернулась. Молодой человек скончался до приезда скорой, его пассажиры, 25-летний мужчина и 30-летняя женщина, получили травмы.



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