​В Сургуте проходит всемирный фестиваль короткометражного кино Manhattan Shorts

С конца сентября по 7 октября в кинотеатре «Мир» показывают лучшие короткометражки конкурсной программы фестиваля Manhattan Shorts. Особенность проекта не только в уникальном и остросоциальном контенте от авторов из разных стран, но и в том, что лучшая картина будет выбрана посредством всемирного голосования. Каждый житель Сургута тоже может отдать свой голос за короткометражку, которая покажется ему наиболее достойной.

В рамках фестиваля зрители 350 городов мира увидят картины из Великобритании, Новой Зеландии, США, Германии, Венгрии, Австрии и других стран. Все фильмы — с русскими субтитрами. Продолжительность сеанса: 2 часа 10 минут.

Кстати, в этом году Manhattan Shorts отмечает настоящее совершеннолетие — 21 год.