​Россиян автоматически подключат к системе накопительной пенсии

В новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) россиян будут включать без их согласия. Чтобы выйти из системы, придется написать заявление. Такой механизм выбран Минфином и Банком России в рамках проведения реформы накопительной пенсии, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. В ЦБ официальный комментарий по этому поводу предоставить отказались, сославшись на то, что законопроект находится на стадии подготовки.

Источники агентства сообщили, что реформа накопительной пенсии будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли (п.3 ст. 158 ГК РФ). Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.

По подсчетам экспертов, подключение к ИПК коснется более 70 миллионов человек, которые уже находятся в накопительной системе. Предполагается, что автоматические отчисления будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек, а информирование граждан о подключении к системе отчисления средств в ИПК должны будут работодатели.

Профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов отметил, что ключевым вопросом в такой системе остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора.