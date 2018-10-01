​Югру накроют снег с дождем и сильный ветер

В понедельник, 1 октября, в Югре местами ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снег. В отдельных районах будет бушевать ветер порывами до 22 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях размещено на сайте Ханты-Мансийского гидрометцентра.

Дневная температура в понедельник не превысит восьми градусов.

Спасатели рекомендуют сегодня соблюдать меры безопасности: отказаться от работ на высоте, не находиться под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, закрыть окна, отказаться от выхода на реки. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.

Во вторник и среду также ожидаются снег с дождем и порывистый ветер. Ночью температуры будет опускаться ниже нуля, днем составит плюс 4-9 градусов со знаком плюс.