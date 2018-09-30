Джоан Роулинг и создателей "Фантастических тварей" обвинили в расизме

В Интернете опубликовали финальный трейлер ко второй части трилогии "Фантастические твари", в котором одни поклонники поттерианы с радостью обнаружили явные отсылки к оригинальным фильмам, а вторые усмотрели признаки расизма и сексизма. Причиной этому послужила актриса, которую, судя по всему, выбрали на роль Нагайны - змеи Волдеморта. Девушку зовут Клаудия Ким, и она является кореянкой.

Расистский подтекст заметила писательница Эллен Оу: "Я чувствую, что это проблема, когда белые люди хотят диверсифицировать кинематограф. Но на самом деле они не спрашивают, как это сделать. Они не связывают между собой создание Нагайны и азиатскую женщину, которая позже становится домашним животным белого человека. Поэтому я собираюсь сказать это прямо сейчас. Это расистское дерьмо".

На такое обвинение оперативно ответила писательница Джоан Роулинг. В своем твиттере она опубликовала следующую запись: «Наги — змееподобные существа в индонезийской мифологии. Иногда их изображают как полулюдей-полузмей. В Индонезии несколько сотен этнических групп, включая яванцев, китайцев и бетави. Хорошего дня!»

"Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда" выйдет на экраны уже 15 ноября.