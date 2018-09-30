Продукция тюменского завода будет продаваться на российской бирже

Речь идет о продукцию Антипинского нефтеперерабатывающего завода (основное производственное предприятие New Stream Group). Организация уже в грядущем октябре выйдет на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи уже в октябре.

Цель завода — ежемесячная реализация на внутреннем рынке порядка 5 тыс. тонн топлива стандарта качества Евро-5, пишет РБК Тюмень.

Председатель совета директоров ГК «Новый Поток» Дмитрий Мазуров пояснил, что решение о продаже топлива на питерской бирже принято в рамках исполнения поручений зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака.