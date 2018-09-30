Сургут присоединился к Всероссийскому проекту «#ДоброВСело»

28 сентября 2018 года в Тром-Агане состоялась социальная акция, направленная на улучшение условий функционирования поселкового фельдшерско-акушерского пункта.

Проект «#ДоброВСело» проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Мероприятие приурочено к объявленному в России Году добровольца.

Многие регионы и города уже подключились к проекту, и Сургут не стал исключением. Скрининговое обследование, семинары о сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы, субботник на территории ФАПа – такой подарок жителям поселка Тром-Аган преподнесло региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», и помогли им в этом Сургутский филиал Центра медицинской профилактики и Федоровская городская больница.

По словам организаторов акции «#ДоброВСело» в Тром-Агане, местные жители с нетерпением и радостью ожидали приезда волонтеров. Дело в том, что в фельдшерско-акушерском пункте не каждый день есть возможность проводить скрининговые обследования, к тому же Тром-Аган находится в отдалении от районного центра.

Началась акция «#ДоброВСело» с субботника: волонтеры-медики благоустроили прилегающую к фельдшерско-акушерскому пункту территорию, убрали мусор и опавшую листву, выполнили мелкие косметические работы внутри ФАПа.

Затем волонтеры приступили к проведению профилактического обследования, которое позволило в короткие сроки оценить состояние здоровья участников акции: совместно с медицинскими работниками они измерили артериальное давление, определили индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы в крови. По результатам обследования жители поселка получили индивидуальные рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и приняли участие в тренинге «Профилактика неинфекционных заболеваний и острых состояний».

«Наша задача – благодаря деятельности добровольцев сделать фельдшерско-акушерский пункт в Тром-Агане лучше, медицину доступней, а местных жителей – осведомленней в вопросах здоровьесбережения. Уверен, что мы с этим делом справились, - отметил руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики Владимир Пидзамкив. – Теперь посельчане знают, как защитить себя от социально значимых заболеваний и предотвратить возникновение тех болезней, к которым во время обследования была выявлена предрасположенность. Кстати, останавливаться на достигнутом мы не собираемся – в октябре мы планируем провести аналогичные мероприятия в поселках Тундрино и Высокий Мыс. Предупрежден – значит, вооружен. Научен профилактике – значит, научен побеждать».