Минфин рассказал, каким будет курс рубля через десять лет

Министерство финансов России пребывает в уверенности, что год за годом курс рубля будет ослабевать. Именно такие данные представлены в документах, внесенных в Госдуму, пишет РБК.

В 2021-2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах — 71,1 рубля, а в 2031-2035 — 73,9 рубля.

Минфин уточняет, что эти цифры являются номинальным курсом, тогда как реальный эффективный курс рубля, останется стабильным. Причину такого номинального ослабления связывают с разницей в темпах роста цен в России и США.

До 2020 года инфляция будет составлять три с половиной процента, а после стабилизируется на уровне около четырех процентов, ожидает Минфин.

Кстати, по подсчетам Минэкономразвития, к концу 2018 года доллар будет стоить порядка 64 рублей.