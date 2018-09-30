Правительство собирается поднять зарплаты врачей и педагогов

Российское правительство предложило проиндексировать заработную плату учителей и врачей. Такие данные приводятся в материалах, предоставленных вместе с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

В 2019 году индексация составит 6 %. В 2020 — 5,4%, в 2021 — 6,6%.

"В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено ежегодное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года", — сказано в документах.