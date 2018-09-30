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В Нефтеюганске хотят добиться для горожан права льготного проезда на общественном транспорте

В общественном совете Нефтеюганска обратили внимание на детей из многодетных семей . Таковых ячеек общества в городе более полутора тысяч, и в 20 процентах из них количество детей превышает трех.

Общественники предлагают предоставить несовершеннолетним детям право бесплатного проезда на автобусах. Казалось бы - ерунда, однако на эти цели требуется около 56 миллионов рублей, которых в городском бюджете сейчас в свободном доступе не имеется.

По этой причине общественный совет города решил обратиться к местным депутатам, чтобы те, в свою очередь, обратились к правительству Югры с просьбой выделить дополнительные деньги. Так что идея о льготах может стать явью уже в 2019 году.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 152, комментариев: 0


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