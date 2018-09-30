16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,4706   EUR  79,4605  

​В Сургуте прошел слет волонтеров

Сургутская филармония собрала под своей крышей организаторов и последователей волонтёрского движения. Представители отдела молодежной политики, центра молодежных инициатив, проекта «Доброволец Сургута», проекта "Профилактика», клубов по месту жительства МБУ «Вариант», общественного движения "Дай лапу", поделились тем, что для них добровольчество и как они пришли к этой деятельности.

«Я был одним из авторов проекта "Доброволец Сургута", когда он только начинался. Этот год- это Год добровольчества в России, благодаря этому у нас в стране и в городе происходит много тематических событий и я могу с гордостью сказать, что в конце этого года, с поддержкой Администрации города, мы запустим ресурсный центр по поддержке добровольческой деятельности. Это место, где молодежь сможет реализовывать проекты, а ребята из центра будут вам помогать. Центр будет открыт для всех, здесь можно будет собираться, общаться и получать помощь в том числе и ответы на ваши вопросы. Мы сотрудничаем с различными добровольческими объединениями в городе. Надеемся, что и вы будете участвовать во многих проектах, которые мы будем инициировать" - поделился с присутствующими начальник отдела молодежной политики, Евгений Лаптев.

Добровольчество - это такое явление, о котором сейчас много говорят, но мало кто реально им занимается. Хотелось бы, чтобы это не превратилось в какой- то современный тренд у нас в городе, о котором спустя год забудут. Хочется, чтобы у людей действительно было искреннее желание делать добро, неважно в какой сфере вы занимаетесь добровольчеством, главное чтобы вы получали от этого удовольствие и чтобы ваша деятельность приносила пользу тем с кем вы работаете.

«Наша организация - это общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу», мы существуем уже почти 6 лет, наше движение исключительно волонтерское. Очень часто добровольчество рассматривается молодежью как тусовка или событийное мероприятие. Для меня лично волонтерство - это деятельность, направленная на решение проблем.

В обычное время я занимаюсь бизнесом, волонтерству посвящаю свободное время. Почему я занялась именно этим, потому что у меня была внутренняя потребность и мне кажется, что это двигатель, который позволяет человеку стать волонтером. У меня есть убеждение, что не каждый человек может стать волонтером, если у вас в груди ничего не болит и ничего вас не беспокоит- то это не волонтерство" - рассказала о своем пути представитель общественного движения «Дай лапу», Александра Нуриева.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

30 сентября 2018 в 16:30, просмотров: 1052, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
30 сентября 2018 в 18:18
Россия вперед! Работай без зарплаты!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!

​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!
Редакция СИА-ПРЕСС 31 декабря 2018 в 18:36
294 0
Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю

Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2018 в 16:26
357 0
​Налоги, Путин и декретницы

​Налоги, Путин и декретницы
Что больше всего волновало читателей портала siapress.ru в 2018 году
Анастасия Семихатских 31 декабря 2018 в 15:51
368 1
​Пусть будет много ярких событий – в этом залог здоровья!

​Пусть будет много ярких событий – в этом залог здоровья!
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 31 декабря 2018 в 15:03
417 1
Ревизор. Приехали

Ревизор. Приехали
Борьба сургутского образования за право быть
Анастасия Семихатских 31 декабря 2018 в 12:46
465 1
Благодарю вас, дорогие земляки, за душевность, бескорыстие, героизм, присущие югорскому характеру

Благодарю вас, дорогие земляки, за душевность, бескорыстие, героизм, присущие югорскому характеру
Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 31 декабря 2018 в 11:27
408 0
Пусть Новый 2019 год войдет в ваши дома, даруя мир и добро

Пусть Новый 2019 год войдет в ваши дома, даруя мир и добро
Директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин 31 декабря 2018 в 10:35
438 0
Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие!

Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие!

Николай Цуканов, полномочный представитель Президента РФ в УрФО 31 декабря 2018 в 10:16
456 0
В 2019 году мы вновь будем создавать для вас атмосферу праздника и волшебства

В 2019 году мы вновь будем создавать для вас атмосферу праздника и волшебства
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР  31 декабря 2018 в 10:12
431 0
Стройте свою жизнь сами, делайте добро другим, берегите и любите своих близких!

Стройте свою жизнь сами, делайте добро другим, берегите и любите своих близких!
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 31 декабря 2018 в 09:56
443 0
Поздравляю всех сургутян с волшебным праздником

Поздравляю всех сургутян с волшебным праздником
​Ольга Зиновьева гендиректор фитнес-центра «Пять звезд», салона красоты и здоровья «Пространство», магазина подарков «Русский сувенир» 31 декабря 2018 в 09:51
536 0
Пусть новый год принесет в ваш дом радость, любовь и благополучие

Пусть новый год принесет в ваш дом радость, любовь и благополучие
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2018 в 08:19
610 2
Выборы года. Электоральный толчок

Выборы года. Электоральный толчок
Выборы 2018 года показали, что сургутянам нужна дополнительная мотивация для участия в голосовании
Артем Мазнев 30 декабря 2018 в 18:15
589 1
​Обязаны ли водители автобусов открывать все двери для входа-выхода пассажиров? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Обязаны ли водители автобусов открывать все двери для входа-выхода пассажиров? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 29 декабря 2018 в 12:34
755 0
​Улётная еда

​Улётная еда
Как и откуда в самолётах берется бортовое питание? Репортаж из Сургутского сервисного центра аэропорта
Надежда Макаренко 29 декабря 2018 в 11:45
559 0
​Глава Сибпромстроя Николай Сторожук передумал сокращать объемы строительства в Югре

​Глава Сибпромстроя Николай Сторожук передумал сокращать объемы строительства в Югре
Марина Романова 29 декабря 2018 в 11:30
712 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика