​В Сургуте прошел слет волонтеров

Сургутская филармония собрала под своей крышей организаторов и последователей волонтёрского движения. Представители отдела молодежной политики, центра молодежных инициатив, проекта «Доброволец Сургута», проекта "Профилактика», клубов по месту жительства МБУ «Вариант», общественного движения "Дай лапу", поделились тем, что для них добровольчество и как они пришли к этой деятельности.

«Я был одним из авторов проекта "Доброволец Сургута", когда он только начинался. Этот год- это Год добровольчества в России, благодаря этому у нас в стране и в городе происходит много тематических событий и я могу с гордостью сказать, что в конце этого года, с поддержкой Администрации города, мы запустим ресурсный центр по поддержке добровольческой деятельности. Это место, где молодежь сможет реализовывать проекты, а ребята из центра будут вам помогать. Центр будет открыт для всех, здесь можно будет собираться, общаться и получать помощь в том числе и ответы на ваши вопросы. Мы сотрудничаем с различными добровольческими объединениями в городе. Надеемся, что и вы будете участвовать во многих проектах, которые мы будем инициировать" - поделился с присутствующими начальник отдела молодежной политики, Евгений Лаптев.

Добровольчество - это такое явление, о котором сейчас много говорят, но мало кто реально им занимается. Хотелось бы, чтобы это не превратилось в какой- то современный тренд у нас в городе, о котором спустя год забудут. Хочется, чтобы у людей действительно было искреннее желание делать добро, неважно в какой сфере вы занимаетесь добровольчеством, главное чтобы вы получали от этого удовольствие и чтобы ваша деятельность приносила пользу тем с кем вы работаете.

«Наша организация - это общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу», мы существуем уже почти 6 лет, наше движение исключительно волонтерское. Очень часто добровольчество рассматривается молодежью как тусовка или событийное мероприятие. Для меня лично волонтерство - это деятельность, направленная на решение проблем.

В обычное время я занимаюсь бизнесом, волонтерству посвящаю свободное время. Почему я занялась именно этим, потому что у меня была внутренняя потребность и мне кажется, что это двигатель, который позволяет человеку стать волонтером. У меня есть убеждение, что не каждый человек может стать волонтером, если у вас в груди ничего не болит и ничего вас не беспокоит- то это не волонтерство" - рассказала о своем пути представитель общественного движения «Дай лапу», Александра Нуриева.