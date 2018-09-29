​Сургутянке с редким заболеванием все же назначили многомиллионное лечение

О сургутянке Инне Становой, которая страдает редким генетическим заболеванием — болезнью Помпе, СИА-ПРЕСС писал ранее («Право на жизнь — только через суд?). Более года девушка не могла добиться от местных врачей назначения препарата «Майозайм». За время борьбы у Инны ухудшилось здоровье.

Теперь же у девушки появилась надежда на пусть и не полное выздоровление, но улучшение состояния — врачебный консилиум наконец-то выписал ей необходимый препарат.

Когда начнется терапия не известно: после того, как из регионального бюджета выделят необходимые средства, нужно будет провести аукцион на закупку.