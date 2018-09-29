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​Сургутянке с редким заболеванием все же назначили многомиллионное лечение

О сургутянке Инне Становой, которая страдает редким генетическим заболеванием — болезнью Помпе, СИА-ПРЕСС писал ранее («Право на жизнь — только через суд?). Более года девушка не могла добиться от местных врачей назначения препарата «Майозайм». За время борьбы у Инны ухудшилось здоровье.

Теперь же у девушки появилась надежда на пусть и не полное выздоровление, но улучшение состояния — врачебный консилиум наконец-то выписал ей необходимый препарат.

Когда начнется терапия не известно: после того, как из регионального бюджета выделят необходимые средства, нужно будет провести аукцион на закупку.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 143, комментариев: 1


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Комментарии:
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 18:01
Пока первый прием не произойдет, радоваться рано. Врачи с себя ответственность сняли, теперь надо ждать чиновников. А зная, как они могут лицемерно прятаться за сухие формулировки... Короче есть немаленькая вероятность, что все только начинается. А часики тикают...

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