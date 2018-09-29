Три миллиона туристов посетили Тюменскую область в прошлом году

В прошлом году Тюменскую область посетили три миллиона человек. Цифры по этому году пока не известны, но, например, на фестивале «Лето в Тобольском кремле», этнофестивале «Небо и Земля», Масленице в Ялуторовске и исторической реконструкции «Абалакское поле» было по 15 тысяч зрителей, а фестиваль уличных театров «Сны улиц» посетили более 25 тысяч человек.

Открывшийся в этом году в Тобольске первый в России музей, посвященный семье императора Николая II, посетили более 16 тысяч человек, как россияне, так и гости из зарубежных стран.

За два года в национальном туристическом рейтинге Тюменская область поднялась с 36-го на 22-е место, а в рейтинге Министерства культуры среди субъектов России по развитию туризма — с 57-й на 31-ю строчку.

Как отмечает пресс-служба региона, в 2018 году особой популярностью пользуются санаторный и медицинский туризм, туры активного отдыха, например, охота по-сибирски.

Для того, чтобы туристам и жителям было удобно планировать свой отдых, у Тюменской области появился единый информационный ресурс — туристический портал VisitTyumen, на котором собрана вся информация об области. А в конце прошлого года был презентован туристический бренд региона — слоган «В Сибири по своей воле».