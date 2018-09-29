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Транспортный коллапс в Сургуте может разрешиться следующим летом // ВИДЕО

К этому времени должна быть достроена дорога, соединяющая улицу Киртбая и Тюменский тракт. Пока готово меньше километра дорожного полотна

Р. Нуриев
Р. Нуриев

Глава Сургута Вадим Шувалов проинспектировал ход строительства новой дороги 1«З» (продолжение улицы Киртбая, которое соединится с Тюменским трактом неподалеку от поселка Снежный).

«До конца года будет введено порядка 900 метров новой автомагистрали», — цитирует градоначальника пресс-служба администрации. Планируется, что полностью объект будет законен летом следующего года.

Новая дорога, которая обойдется почти в 680 млн рублей, поможет решить вопрос транспортного коллапса и свободного въезда в город.


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28 сентября в 18:16, просмотров: 1142, комментариев: 0


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