​Депутат Госдумы Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает 380 тысяч рублей зарплаты

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что от зарплаты в 380 тысяч рублей у нее остаются только долги по кредитной карте.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все», - пожаловалась она в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

Ганзя подчеркнула, что деньги на подобные мероприятия берет из своей зарплаты. «Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», - добавила она.