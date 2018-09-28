​Избрана единогласно: главой Радужного стала Наталья Гулина

28 сентября депутаты думы Радужного избрали нового главу города. Все голоса были отданы врио руководителя муниципалитета Наталье Гулиной, сообщает пресс-служба администрации города.

«Первостепенная задача на сегодня – ликвидация непригодного жилья. Чтобы людям до зимы можно было комфортно проживать в тех квартирах, которые администрация города приобретает на вторичном рынке. В Правительство округа была направлена заявка на снос непригодного жилья – а это 47 строений – и она уже одобрена. И не смотря на то, что это одна из долгосрочных программ, она уже реализуется», - заявила журналистам после голосования глава.

Прежний мэр Радужного Сергей Баскаков в начале июля покинул пост и был назначен советником губернатора.