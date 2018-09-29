​С начала года в Югре за прививками после укусов животных обратилось почти 2800 человек

С начала года в Югре от укусов животных пострадало 2795 человек.

Лидерами по обращениям жителей за антирабической помощью (прививками) стал Мегион (169 человек), Советский район (150 человек), Нягань (180 человек) и Урай (113 человек).

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, текущий год в округе ознаменовался обострением эпизоотологической ситуации — были зарегистрированы случаи бешенства у двух собак Кондинском районе и лисицы в дачном кооперативе Ханты-Мансийска.

К счастью, никто из укушенных бешенством не заболел.