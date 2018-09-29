​Сургутян приглашают в ПНД на день открытых дверей

В амбулаторном психотерапевтическом отделении Сургутской клинической психоневрологичекой больницы (ул. Иосифа Каролинского 11) 10 октября состоится «День открытых дверей».

Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов в рамках Всемирного дня психического здоровья.

В этот день любой сургутянин без предварительной записи сможет посетить консультативные приемы медицинского психолога, врача-психотерапевта и детского психолога, а также сможет получить сертификаты на внеочередное посещение врача-психотерапевта или психолога.