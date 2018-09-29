Предприниматели Тюменской области смогут учиться на платформах Сбербанка и «Деловой среды»

На VI федеральном бизнес-форуме «Дни знаний для предпринимателей» губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашения о сотрудничестве с ПАО Сбербанк и с АО «Деловая среда», которая занимается развитием малого и микробизнеса в стране.

Этот шаг, как сообщает пресс-служба региона, поможет в развитии экспорта и программы увеличения взаимосвязи предпринимателей области.

На онлайн-платформе Сбербанка Bank of business partners уже зарегистрировались почти 16 тысяч бизнесменов из 137 стран, доступны более 8,5 тысяч предложений от разных организаций.

Сервис помогает находить людей или компании для решения всех типов задач: от помощи в переводе контракта, фотографии груза в порту, до поиска нужных производителей или представителей в различных странах бесплатно и без посредников.

Также благодаря соглашению у тюменских предпринимателей появится новая возможность обучения. К примеру, с начала этого года в образовательных проектах «Деловой среды» на платформе dasreda.ru приняли участие около 120 тысяч человек и почти 3,5 тысячи человек — в очном формате в 23 регионах страны.

На сайте в бесплатном доступе есть множество учебных материалов от ведущих специалистов в области управления бизнесом, маркетинга, права и финансов. Курсы разбиты по уровням, чтобы пользу мог получить как новичок, так и профессионал.

Так, например, можно ознакомиться с готовым кейсом «Интернет-магазин с нуля: от идеи, до первых клиентов», «Бесконфликтное увольнение персонала» или узнать от экспертов «Как открыть бизнес в маленьком городе».