Девять югорчан стали лучшими специалистами по пожарной безопасности России

По итогам всероссийского конкурса «Лучший специалист по пожарной безопасности России-2018» девять югорчан вошли в рейтинг «100 лучших специалистов по пожарной безопасности России-2018».

Третье место занял Виталий Ильченко из Сургута. В список также вошли два нефтеюганца, еще три сургутянина, специалисты из Когалыма, Нижневартовска и Нефтеюганского района.

Отметим, что участие в конкурсе приняли более 300 человек из разных регионов страны, в том числе 27 югорчан.

Участники прошли дистанционное тестирование: за 40 минут ответили на 50 вопросов, касающихся законодательной базы в области пожарной безопасности, видов и порядка проведения пожароопасных работ, требований пожарной безопасности к путям эвакуации, содержания первичных средств пожаротушения и в целом обеспечения пожарной безопасности объектов.