​Доля россиян, имеющих автотранспорт в семье, выросла до 67 процентов

С 48 процентов в 2015 году до 67 процентов в 2018-м выросло количество россиян, у которых в семье есть автотранспорт. У 17 процентов - более одного автомобиля на семью. Таковы данные опроса Всероссийского центра общественного мнение (ВЦИОМ).

При выборе машины 41 процент опрошенных руководствуются ценой, 29 процента - экономичностью потребления топлива автомобилем, 22 процента - комфортом и вместительностью транспорта. Также важны удобство для перевозки детей (18%), отсутствие необходимости в ремонте в течение долгого времени (17%), высокая проходимость (16%), безопасность и страна производства (по 15%), качество сборки (14%) и невысокий транспортный налог (13%).