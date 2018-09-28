В Нижневартовске пройдет межрегиональный турнир по рукопашному бою

Около 200 спортсменом Югры, Томской области и Тюмени примут участие в турнире по рукопашному бою среди юношей и мужчин различных возрастных категорий. Соревнования состоятся 13 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в городе Нижневартовск. «Спортивное состязание посвящено Дню подразделений специального назначения», — отмечают организаторы.

Турнир проводится в рамках реализации проекта «Мы разные – в этом наше богатство! Мы вместе – в этом наша сила».