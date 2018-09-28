​Югорчан ждут ненастные выходные

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, которое действует в Югре уже вторые сутки, продлено на уикенд.

По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра в субботу, 29 сентября, в округе будет бушевать порывистый ветер, скорость которого местами достигнет 17 метров в секунду, и идти дождь. Дневная температура воздуха не превысит 12 градусов со знаком плюс.

С 30 сентября по 5 октября погода будет неустойчивой. В понедельник ожидаются дождь и мокрый снег, ветер не стихнет. Дневные температуры не будут превышать 10 градусов выше нуля, а ночные приблизятся к нуля, местами - опустятся до минус двух градусов. Потепление ожидается с 5 октября.

Стоит отметить, что Уральский гидрометцентр накануне объявил о том, что погода в регионе вошла в осенние рамки. «Подошедший с европейской территории России атмосферный фронт в одночасье перекрыл дорогу на Урал теплому среднеазиатскому воздуху», - пояснили специалисты.