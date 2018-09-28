Миллионную тонну зерна собрали хлеборобы Тюменской области в пятницу 28 сентября

Хлеборобы Тюменской области преодолели знаковую отметку в один миллион тонн.

Но битва за урожай продолжается: работникам агрокомплекса предстоит убрать еще более 30 процентов полей.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, сегодня в полях работают более 380 хозяйств региона. На сегодняшний день в регионе обмолочено 69,5 процентов зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 1 миллион 10 тысяч тонн зерна при урожайности 22 центнера с гектара.

Потребность в зерне свое региона тюменские аграрии уже обеспечили. С производственным достижением хлеборобов поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Выращенный и собранный урожай – это, в первую очередь, результат профессионализма, ответственности каждого работника агропромышленного комплекса и четкой организации работы в хозяйствах региона. Благодаря вашим общим усилиям успешно преодолен знаковый рубеж. Однако впереди еще много работы – предстоит убрать более 30% полей. Уверен, даже непростые погодные условия нынешней осени не помешают вам справиться с этой задачей и полностью завершить уборочную страду», – подчеркнул Александр Моор.