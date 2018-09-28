​В Югре разыскивают депутата районной думы Николая Полуянова: уплыл на лодке и пропал

В Березовском районе пропал депутат местной думы 60-летний Николай Полуянов. 22 сентября он вместе с 26-летним Сергеем Сидоровым отправился на лодке «Казанка – 5М3» из поселка Саранпауль в поселок Игрим, но до места назначения не добрался.



Фото: hmao.sledcom.ru

«Вещи, предположительно одного из мужчин, были обнаружены на берегу реки недалеко от поселка Сосьва Березовского района. Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавших либо об обстоятельствах их исчезновения, просим позвонить по телефонам: 8 (34674) 2-19-32, 2-13-03, 2-24-02», - говорится в официальном сообщении СУ СКР по Югре.