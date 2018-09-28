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В Сургуте состоится творческий вечер музыканта Алексея Лужнова

30 сентября в 17:00 в культурном центре «Порт» пройдет творческий вечер сургутского музыканта и культурного деятеля Алексея Лужнова, приуроченный к его днюрождения.

В рамках программы пришедшие смогут пообщаться с музыкантами Сургута, послушать профессиональные и вдохновляющие истории Алексея и его друзей-музыкантов. На мероприятии прозвучит много авторской музыки в формате «акустика» от Ростислава Доронина, Игоря Капустинского, Юрия Ануфриева, Алексея Викулова, Валерия Мурзина, Рустама Ямалтдинова, Игоря Немичева и самого виновника торжества — Алексея Лужнова.

Стоимость билета 500 рублей (включены угощения).

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Справка: Алексей Лужнов — барабанщик, соло-гитарист, композитор, автор-исполнитель, организатор и ведущий корпоративных и деловых событий, учредитель агентства «Студия событий «Гранд», автор социального проекта «Мы, сургутяне — своих не бросаем!», активный участник движения «пролайф» в защиту человеческой жизни, семьянин, отец троих детей.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 169, комментариев: 0


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