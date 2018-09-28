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​Картины из художественного музея Ханты-Мансийска выставят в Москве

Государственный музейно-выставочного центр «РОСИЗО» и Третьяковская галерея пригласили художественный музей югорской столицы к участию в выставке «Сокровища музеев России». Об этом сообщается на сайте департамента культуры ХМАО. Для участия в проекте Государственный художественный музей предоставит несколько живописных полотен из коллекции «Русское искусство XVIII-XX вв.».

Экспозиция откроется 4 ноября 2018 года в московском «Манеже» в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь». Проект находится под патронажем Минкульта РФ и Патриаршего совета по культуре. Кураторскую группу возглавляют председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Масштабная экспозиция призвана показать все богатство коллекций из музеев России. Посетители выставки впервые смогут увидеть на одной площадке более 250 выдающихся произведений живописи XVII-XX веков из 49 музеев, никогда прежде не экспонировавшихся вместе. У проекта обширная география, охватывающая все восемь федеральных округов страны.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 160, комментариев: 0


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