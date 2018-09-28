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​Сбербанк добавил бесплатные медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни

Сбербанк предложил клиентам, оформившим полисы страхования жизни при потребкредитовании, новый бесплатный сервис – «второе медицинское мнение».

Услуга доступна по вновь оформляемым полисам кредитного страхования жизни.

Воспользоваться сервисом можно бесплатно и неограниченное количество раз в течение действия договора страхования.

Клиенты Сбербанка, которые приобретают полисы кредитного страхования жизни к потребительским кредитам, теперь могут также пользоваться сервисом «Второе медицинское мнение». Новая услуга доступна дистанционно (онлайн) по первичным диагнозам и назначениям врачей-специалистов различных специальностей.

Сервис «Второе медицинское мнение» позволит клиентам по полисам кредитного страхования жизни «Сбербанк страхование жизни» получить второе медицинское заключение врача-специалиста по первичному диагнозу и результатам обследований. Клиенты смогут получить второе мнение врачей-специалистов ведущих российских медицинских центров, в том числе онкологов, офтальмологов, неврологов, кардиологов, гематологов, гинекологов, гастроэнтерологов, травматологов и урологов.

Для получения услуги клиенту нужно зарегистрироваться в личном кабинете, ссылка на который выдается вместе с полисом и рассылается в СМС всем клиентам, и нажать кнопку «Второе медицинское мнение». Далее клиент загружает медицинские документы по своему первичному диагнозу и отправляет заявку. После обработки информации клиенту направляется уведомление, а в личном кабинете появляется заключение со вторым медицинским мнением.

Оператором нового сервиса стал партнер «Сбербанк страхование жизни» — сеть клиник «Доктор рядом», эксперты которой подберут клиентам Сбербанка специалистов для консультации и помогут собрать и загрузить пакет медицинских документов. Услуга осуществляется на базе маркетплейса DocDoc.

Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:

«Сервис "Второе медицинское мнение" действовал в Сбербанке по отдельным продуктам страхования жизни для премиального сегмента клиентов с 2016 года. Теперь услуга стала доступна и по массовому продукту кредитного страхования жизни. Мы постоянно модернизируем наши классические рисковые страховые продукты, включая в них дополнительные сервисы, которыми клиенты могут пользоваться неограниченное количество раз в течение действия договора страхования. Так, в начале года во все полисы кредитного страхования жизни в Сбербанке был также добавлен услугу телемедицинских консультаций».

Екатерина Коломенцева, директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни:

«По статистике, около 30 % врачебных диагнозов подвергаются сомнению. Сервис по верификации поставленного диагноза особенно востребован, когда мы говорим о критических для жизни болезнях. За последние два года он помог сотням премиальных клиентов Сбербанка подтвердить диагноз, а в 10 % случаев поменять или уточнить лечение. Среди клиентов премиального сегмента по количеству обращений лидировали запросы на второе медицинское мнение по диагнозам в неврологии (18 % обращений), ортопедии (20 % обращений) и онкологии (16 % обращений)».

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России. Специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Лидер российского рынка страхования жизни, входящий в первую тройку крупнейших компаний общего страхования России. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)


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Сегодня в 15:59, просмотров: 90, комментариев: 0


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