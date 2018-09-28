​Сургутян приглашают поддержать заведующую Центральной детской библиотекой в голосовании всероссийского конкурса

В финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года» вышла сургутянка, заведующая Центральной детской библиотекой Евгения Елалова. Конкурсантка соревновалась с десятками претендентов и попала в список 20 финалистов.
Жителей города приглашают поддержать землячку и принять участие в онлайн-голосовании, которое продлится до 8 октября включительно, на сайте Российской Национальной библиотеки.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск VII. Что с переселением из ветхого и аварийного жилья в Сургуте? ONLINE 28 сентября в 16:00