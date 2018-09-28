В последние дни бабьего лета сургутяне вышли на высадку деревьев

Сегодня в Сургуте проходит акция «Дерево надежды», в котором принимают участие школьники и студенты города. Мероприятие проводится в рамках «Марша юных экологов» и подразумевает высадку деревьев по улице Маяковского от здания Управления МВД до улицы 30 лет Победы.

В таком формате наш город присоединился еще и к международной акции «Спасти и сохранить», которая проходит в Югре уже не первый год.

(Фото предоставлены учениками гимназии им. Ф.К. Салманова)