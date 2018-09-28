​29 сентября состоится День поэзии, посвященный памяти поэта Петра Суханова

29 сентября состоится ставший уже традиционным День поэзии, посвященный памяти нашего земляка, поэта Петра Суханова.

В 15:00 пройдёт возложение цветов к мемориальной доске, установленной на доме под номером 8 по улице 50 лет ВЛКСМ, в котором проживал поэт.

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, в 16:00 начнётся презентация сборника «Итоги Первых Сухановских чтений».

В сборник вошли тексты выступлений участников конференции, состоявшейся в феврале 2018 года, в день 70-летия поэта, – филологов Юрий Дворяшина, Дмитрий Ларковича, поэтов Максима Амелина, Валерия Латынина, стенограммы круглого стола и дискуссионной панели.

Место проведения: ЦГБ им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1

Справки по телефону: 24-20-46

Справка:

Петр Антонович Суханов родился в Латвии, юность провел в Ленинградской области. Но рождение Суханова – поэта состоялось именно в Сургуте, в который он приехал, будучи уже взрослым человеком. Именно здесь по-настоящему раскрылся его талант, сложилась его литературная судьба. На протяжении нескольких десятилетий П.А. Суханов не только своим творчеством, но и всем образом жизни оказывал влияние на формирование литературной среды, на скорость и глубину культурных процессов, происходящих в Сургуте.