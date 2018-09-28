​Центральная библиотека Сургута презентует издание «Евангелие Ф.М. Достоевского»

28 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина г. Сургута состоится презентация издания «Евангелие Ф.М. Достоевского».
На мероприятии руководитель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов представит факсимильное переиздание одного из самых важных и интересных документов архива Фёдора Михайловича Достоевского, хранящегося в фонде рукописей Российской государственной библиотеки, — Евангелия, подаренного писателю по дороге в ссылку.
Мероприятие пройдет 28 сентября в 17:00.
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