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​Аналитики назвали рубль одной из самых недооцененных мировых валют

Экономисты Deutsche Bank включили рубль в тройку самых недооцененных мировых валют. По расчету аналитиков, он на 15 процентов слабее своего «справедливого курса» и вскоре укрепится до 60 рублей за доллар. Выводы специалистов банка публикует РБК.

В исследовании отмечается, что поддержку рублю оказывают позиция Центробанка, высокая реальная ставка и валютные резервы, предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Исследование охватило 31 валюту. Десять оказались переоценены и 21 недооценена. В тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%). Доллар оказался переоценен на семь процентов. Также среди чрезмерно сильных валют - чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат и швейцарский франк.

Методика оценки поведенческого равновесного валютного курса позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны, такими как инфляция, производительность и т.д.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 100, комментариев: 5


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Комментарии:
Dylan
не нравится
Сегодня в 11:33
Интересные аналитики, или перевод очень не точный с оригинала. Национальная валюта есть главный индикатор развития национальной экономики. В России экономика чисто сырьевая, а поэтому чрезвычайно слабая и зависимая. Курс рубля реально переоценен, его сдерживает ЦБ РФ.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:49
Ясен пень рублем правительство манипулирует, чтобы дешевая рабочая сила была и чтобы на внешних рынках выгодно барыжить было.
Сергей Б Dylan
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Сегодня в 11:52
Современный рубль не является национальной валютой, это бамажка выпускаемая частными финансовыми структурами.
Сергей Б
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Сегодня в 11:59
А еще, время от времени резким падением рубля правительство РФ снимает урожай с накопивших жирок россиян.
Dylan Сергей Б
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Сегодня в 12:04
Главным и единственным эмитентом этой бумажки является Центральный банк Российской Федерации, его главу назначает президент РФ, совет директоров согласовывается с президентом РФ, а его деятельность проверяется Национальным финансовым советом, который состоит из членов госдумы, совета федерации, правительства и администрации президента РФ. Так что ваша гипотеза ошибочна полностью.

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