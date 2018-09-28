​Аналитики назвали рубль одной из самых недооцененных мировых валют

Экономисты Deutsche Bank включили рубль в тройку самых недооцененных мировых валют. По расчету аналитиков, он на 15 процентов слабее своего «справедливого курса» и вскоре укрепится до 60 рублей за доллар. Выводы специалистов банка публикует РБК.

В исследовании отмечается, что поддержку рублю оказывают позиция Центробанка, высокая реальная ставка и валютные резервы, предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Исследование охватило 31 валюту. Десять оказались переоценены и 21 недооценена. В тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%). Доллар оказался переоценен на семь процентов. Также среди чрезмерно сильных валют - чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат и швейцарский франк.

Методика оценки поведенческого равновесного валютного курса позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны, такими как инфляция, производительность и т.д.