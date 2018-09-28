​Пенсии россиян будут рассчитывать по новой формуле

Правительство России намерено изменить формулу расчета страховых пенсий, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, корректировки прописаны в одобренных кабмином «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. В частности, планируется улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».
Речь может идти об отказе от балльной пенсионной формулы, которая действует в России с 2015 года.
Сейчас право на страховую пенсию получает человек, достигший пенсионного возраста, накопивший определенный трудовой стаж и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов.
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