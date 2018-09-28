​«Я стою 2 миллиона рублей»: жених Ольги Бузовой отказался от нее ради денег

Популярная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова испытала очередное разочарование. В шестом эпизоде шоу «Замуж за Бузову» один из потенциальных женихов девушки отказался от нее, взяв два миллиона рублей.

Судя по анонсу выпуска, опубликованного в официальном паблике Бузовой во «ВКонтакте», поступок мужчины разочаровал девушку. «Я стою два миллиона», - констатирует она, плача.

По данным «Известий», речь идет об Евгении Назарове. Мужчина заявил, что отказался от борьбы за сердце звезды шоу-бизнеса, потому что не почувствовал симпатии с ее стороны, а деньги перевел в благотворительный фонд.

Шоу «Замуж за Бузову» выходит на ТНТ. Телеведущая пытается найти себе супруга. Претенденты на ее сердце в любой момент могут выйти из игры, забрав деньги.