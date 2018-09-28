​СКР выясняет обстоятельства гибели 11-летней девочки в Нягани

В Нягани устанавливаются обстоятельства и причины смерти 11-летней девочки в медучреждении. По предварительным данным, ребенок умер от болезни. За ее жизнь несколько дней боролись врачи.

В соцсетях один из знакомых погибшей написал, что она попала в больницу после игры в футбол: мяч попал ей в голову. В пресс-службе СУ СКР по Югре siapress.ru сообщили, что сыщики проверяют эту информацию. Для этого будут опрошены друзья и одноклассники девочки, которые находились с ней в тот день.