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​СКР выясняет обстоятельства гибели 11-летней девочки в Нягани

В Нягани устанавливаются обстоятельства и причины смерти 11-летней девочки в медучреждении. По предварительным данным, ребенок умер от болезни. За ее жизнь несколько дней боролись врачи.

В соцсетях один из знакомых погибшей написал, что она попала в больницу после игры в футбол: мяч попал ей в голову. В пресс-службе СУ СКР по Югре siapress.ru сообщили, что сыщики проверяют эту информацию. Для этого будут опрошены друзья и одноклассники девочки, которые находились с ней в тот день.


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Сегодня в 08:40, просмотров: 345, комментариев: 0


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