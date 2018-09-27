​Доходы 19,3 миллиона россиян ниже прожиточного минимума

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании Госдумы 27 сентября, заявил, что уровень бедности в России остается высоким.

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», - цитирует Кудрина «Интерфакс».

Он также добавил, что в этом году впервые ожидается повышение реальных доходов населения. За восемь месяцев они выросли на 2,6 процента после падения на 11 процентов за последние четыре года.