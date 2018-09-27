​Авиаперелеты за рубеж подорожали на шесть процентов

В третьем квартале 2018 года авиабилеты из России по зарубежным направлениям подорожали на шесть процентов. Средняя стоимость перелета с вылетом из российских городов в течение июля - сентября составила 22 300 рублей, подсчитал сервис путешествий OneTwoTrip.

Существеннее всего в этот период выросли билеты в Израиль - на 24 процента до 24 600 рублей. Также существенно выросла цена на перелеты в Чехию (на 15% , до 18440 рублей) и Францию (11%, до 26200 рублей). Дешевле стало слетать в Латвию (на 29%, до 13870 рублей, Нидерланды (на 16%, до 20100 рублей) и Германию (на 5%, до 18100 рублей).

«Повышение стоимость билетов за рубеж связано с ростом курса валют (с прошлого года цена доллара и евро выросла почти на 10 рублей) и повышением цен на авиационное топливо. При этом мы видим, что перелеты по некоторым зарубежным направлениям в третьем квартале даже подешевели. Предлагаемые лоукостерами и другими авиакомпаниями тарифы, особенно при заблаговременной покупке и на внутренних направлениях, по-прежнему остаются весьма демократичными», — отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.