​«Дачные» электрички будут ходит в Югре до конца октября

Свердловская железная дорога (СвЖД) переходит на зимний график движения. С 1 октября начнут отменять движение дополнительных электричек, курсировавших в пиковый «дачный» сезон, сообщили в пресс-службе компании.
В Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда № 7494 Сургут – Ульт-Ягун; № 7492 Ульт-Ягун – Нижневартовск-1; № 6093 Ульт-Ягун – Сургут; № 7491 Нижневартовск-1 – Ульт-Ягун.
Отмена поездов связана с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период.
Что нового у «Альпинистов 60 параллели»? Расскажет руководитель проекта Константин Груздев // ONLINE 28 сентября в 11:00