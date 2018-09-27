​«Дачные» электрички будут ходит в Югре до конца октября

Кто пойдет на выборы?

Прошедшие выборы снова показали, что на них выбрать будущее страны, региона, города невозможно. Ни во Владимире, ни в Приморье, ни в Хабаровске никто никаких программ кандидатов не изучал и ими не руководствовался, прекрасно понимая, что это не выборы, а референдум о доверии власти