​В Югре в пятницу усилится ветер

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных явлениях на пятницу, 28 сентября. По прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, местами в Югре ожидается ветер порывами до 12-17 метров в секунду.

Также в последний будний день ожидается дождь, дневная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.

В уикенд ожидаются снег с дождем, туман, порывистый ветер. Температура воздуха не превысит 15 градусов со знаком плюс.