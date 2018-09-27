​В Югре в пятницу усилится ветер

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных явлениях на пятницу, 28 сентября. По прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, местами в Югре ожидается ветер порывами до 12-17 метров в секунду.
Также в последний будний день ожидается дождь, дневная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.
В уикенд ожидаются снег с дождем, туман, порывистый ветер. Температура воздуха не превысит 15 градусов со знаком плюс.
Что нового у «Альпинистов 60 параллели»? Расскажет руководитель проекта Константин Груздев // ONLINE 28 сентября в 11:00