​В России в 2023 году пройдет чемпионат мира по хоккею

В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение принято 27 сентября на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) на Мальте, сообщает «Чемпионат».

Официально об этом будет объявлено в мае 2019 года во время чемпионата мира в Словакии.

Также уже известно, что ЧМ-2024 пройдет в Чехии, ЧМ-2025 - в Швеции.

Россия в последний раз принимала турнир в 2016 году. Игры проходили в Москве и Санкт-Петербурге.