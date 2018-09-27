​Пенсионный фонд России будут наполнять деньгами коррупционеров

27 сентября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому конфискованные у взяточников деньги будут направляться на выплату пенсий.

«Денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности, будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда РФ и направлять на выплату страховых пенсий», - сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Стоит напомнить, что сегодня парламентарии в приняли окончательное решение о повышении пенсионного возраста.